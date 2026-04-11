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Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore

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(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore. Secondo le prime informazioni, il giovane – di Adrano, in provincia di Catania – si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, e dopo aver perso conoscenza non si sarebbe più ripreso. La procura di Firenze ha disposto il sequestro della salma per l'esame autoptico previsto per martedì 14 aprile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Aprile 2026

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