Fire Emblem: Fortune’s Weave, un colossale ritorno su Switch 2

(Adnkronos) – Fire Emblem: Fortune's Weave si presenta come uno dei capitoli più ambiziosi della serie, con una trama che intreccia civiltà avanzate, divinità di incerta natura e viaggi nel tempo, il tutto sullo sfondo di un conflitto capace di attraversare intere ere. La premessa, incentrata su un gruppo di eredi di una civiltà remota alle prese con la fine del mondo, offre uno scenario in cui convivono elementi fantascientifici e mitologici: astronavi generazionali, corpi artificiali, armi laser e asce condividono lo stesso universo narrativo, componendo un affresco insolito anche per gli standard della serie. La forza della scrittura, tuttavia, non si traduce in un ritmo altrettanto solido. Dopo un'apertura che promette sviluppi imminenti attorno al grande conflitto centrale, il gioco sposta l'attenzione su una serie di personaggi secondari, ciascuno protagonista di una propria campagna. Le vicende individuali risultano interessanti, ma finiscono per apparire come una deviazione rispetto alla storia principale, la cui risoluzione viene rimandata per decine di ore. Il risultato è una struttura che premia la pazienza del giocatore più che la sua curiosità immediata. Il problema di ritmo si riflette anche nell'impianto ludico. La prima parte del gioco ruota attorno a una serie di scontri nell'arena di Dagsion, intervallati da lunghe fasi dedicate a missioni secondarie, addestramento della squadra ed esplorazione. Saltare questi passaggi espone a un netto svantaggio nei combattimenti successivi, rendendo di fatto obbligatorio un approccio sistematico a ogni singola fase, con il rischio di trasformare l'esperienza in una routine ripetitiva. Sul piano tecnico, Fortune's Weave introduce quattro sistemi di combattimento distinti, uno per ciascun protagonista giocabile. Alcuni personaggi possono reclutare interi battaglioni per rafforzare cure e attacchi, altri si dedicano alla cattura di animali da guerra, dai cavalli ai pegasi. Questa varietà amplia la profondità tattica del titolo, ma comporta anche una minore continuità nell'apprendimento: le competenze acquisite con un personaggio non sono sempre trasferibili agli altri. Il nucleo dell'esperienza Fire Emblem resta comunque solido, ed è stato ulteriormente affinato. Il classico sistema di vantaggi e svantaggi tra le armi lascia spazio a meccaniche più articolate, che tengono conto di corazze, mobilità e tipologie di nemici, restituendo maggiore importanza al terreno di scontro e alla gestione dell'equipaggiamento. Allo stesso tempo, il gioco rende più difficile concentrare la potenza su uno o due personaggi, un cambiamento che favorisce squadre più equilibrate a scapito della possibilità, cara ai veterani della serie, di costruire un'unità quasi invincibile. Resta invece piuttosto marginale il sistema delle relazioni tra i personaggi, elemento che in passato aveva contribuito al successo della serie. Il protagonista silenzioso, che per gran parte dell'avventura assume la forma di un uccello, può stringere legami solo limitati con gli altri membri del cast, riducendo sensibilmente la componente relazionale rispetto ai capitoli precedenti. Nel complesso, Fire Emblem: Fortune's Weave è un titolo dalle dimensioni imponenti, sorretto da una trama di ampio respiro e da un numero considerevole di sistemi da padroneggiare. La sua ambizione, però, è anche il suo limite principale: il ritmo altalenante e la mole di contenuti opzionali richiedono un impegno costante, che può scoraggiare chi cerca un'esperienza più lineare. Per gli appassionati della saga, resta comunque un capitolo da non lasciarsi sfuggire.

Formato: Switch 2 Publisher: Nintendo Sviluppatore: Intelligent Systems Voto: 8

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Pubblicato il 21 Settembre 2026