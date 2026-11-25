“È importantissimo poter partecipare al dialogo istituzionale portando il punto di vista pragmatico industriale basato su dati reali. È un altro modo anche di contribuire, assieme ad altri attori, a trasmettere dei messaggi a chi fa le regole del gioco”. Lo ha detto Lorenzo Fiorillo, Director Technology, R&D & Digital, Eni, alla presentazione del Rapporto Strategico 2027 ‘Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale’ stilato da Ced – Centro economia digitale che si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Pubblicato il 25 Novembre 2026