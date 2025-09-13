Attualità

Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il Napoli vince 3-1 sul campo della Fiorentina nell'anticipo serale della terza giornata, oggi 13 settembre, e rimane a punteggio pieno. I campioni d'Italia, con 9 punti, sono primi con la Juventus. La Fiorentina, ancora a secco di vittorie, rimane a quota 2. La formazione allenata da Conte sblocca il risultato al 6' con il rigore di De Bruyne, assegnato per il fallo di Anguissa su Comuzzo. I viola accusano il colpo e subiscono subito il raddoppio. Spinazzola innesca Hojlund che si presenta davanti a De Gea e firma il 2-0.
 La Fiorentina prova a scuotersi e crea due nitide occasioni nel primo tempo. Mandragora al 19' non trova il bersaglio da distanza ravvicinata, al 31' Kean viene murato in extremis da Di Lorenzo. In mezzo, una parata di De Gea nega la doppietta a De Bruyne. Il Napoli chiude i conti in avvio di ripresa. Su azione da corner, Anguissa offre a Beukema il pallone del 3-0: game over al 51'. La Fiorentina trova il gol della bandiera al 79' quando Ranieri, su corner di Nicolussi Caviglia, batte Milinkovic-Savic: 1-3.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tim Music Awards, Achille Lauro annuncia il suo primo San Siro

43 minuti fa

Premio Campiello, vince Wanda Marasco con ‘Di spalle a questo mondo’

47 minuti fa

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre

2 ore fa

Londra, centinaia di migliaia in piazza per UK. Musk: “Subito nuovo governo”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio