Fiorentina-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match al Franchi. Oggi, sabato 5 aprile, la Fiorentina ospita il Milan nella 31esima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio nel derby contro l'Inter valido per la semifinale di Coppa Italia e dalla sconfitta di Napoli nell'ultimo turno di campionato, cercano punti preziosi per provare a risalire una classifica che li vede al momento al nono posto, mentre i viola vogliono coltivare le proprie speranze Champions. La sfida tra Fiorentina e Milan è in programma oggi, sabato 5 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Aprile 2025