Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

(Adnkronos) – Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 11 gennaio, finisce tra le polemiche per l'espulsione del tecnico viola Paolo Vanoli. L'allenatore è stato inizialmente ammonito dall'arbitro Massa dopo aver calciato via il pallone in seguito a un fallo di un suo giocatore sul centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers (episodio segnalato dal quarto uomo e poi punito). Da lì le proteste decise e il cartellino rosso del direttore di gara all'allenatore della Fiorentina, per un atteggiamento ritenuto sopra le righe. Tutto in chiusura di una prima frazione di gioco tutto sommato tranquilla.  
Pubblicato il 11 Gennaio 2026

