Fiorentina ko in Conference League, il Mainz vince 2-1

(Adnkronos) – Il Mainz batte 2-1 la Fiorentina in un match valido per la terza giornata della 'fase campionato' di Conference League, disputato alla Mewa Arena della città tedesca. Al vantaggio degli ospiti, guidati in panchina dell'allenatore ad interim Galloppa, realizzato da Sohm al 16', replicano Hollerbach al 68' e Lee-Jae Sung al 95'. In classifica il Mainz resta in vetta a punteggio pieno con 9 punti, i viola restano fermi a quota 6.  
Pubblicato il 6 Novembre 2025

