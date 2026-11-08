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Fiorentina-Juventus, mano di Joao Mario in area ma niente rigore: furia Spalletti

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(Adnkronos) –
Furia Spalletti in Fiorentina-Juvetus. Oggi, domenica 8 novembre, il tecnico bianconero ha protestato in maniera veemente per un tocco di mano di Joao Mario nell’area viola, nella partita valida per l’undicesima giornata di Serie A. Succede tutto nel finale, quando Ndour allontana un cross dalla destra di Alajbegovic. 

Il pallone rimbalza sul terreno e schizza sul braccio di Joao Mario, che è apparso subito piuttosto largo tanto da provocare le proteste immediate di Kolo Muani. L’attaccante e i giocatori della Juventus protesta con l’arbitro Colombo, che però lascia giocare. Le immagini mostrano effettivamente il braccio largo di Joao Mario, che la colpisce all’altezza del gomito.  

 

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Pubblicato il 8 Novembre 2026

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