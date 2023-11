Fiorentina-Juve, curva Fiesole chiusa un turno per cori razzisti

(Adnkronos) –

La curva della Fiorentina squalifica per un turno per cori razzisti indirizzati a 3 giocatori della Juventus – l'ex viola Dusan Vlahovic, Moise Kean e Weston McKennie – nel match vinto domenica dai bianconeri per 1-0 al Franchi. Il giudice sportivo di Serie A ha deliberato "di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della 'Curva Fiesole' privo di spettatori". La sanzione viene sospesa per un anno "con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione". I tifosi della curva Fiesole si erano espressi contro il regolare svolgimento della partita nei giorni successivi all'alluvione che ha colpito la Toscana. I supporters viola avevano annunciato che avrebbero disertato in massa lo stadio e avrebbero passato la serata aiutando i volontari al lavoro nei centri colpiti dal maltempo. La curva, come hanno documentato le immagini televisive, durante il match presentava alcune file vuote, con il resto del settore colmo e affollato da tifosi vicinissimi l'uno all'altro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Novembre 2023