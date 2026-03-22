Fiorentina-Inter 1-1, Ndour risponde a Esposito e ora Milan è a -6

(Adnkronos) –

Pareggio tra Fiorentina e Inter. Oggi, domenica 22 marzo, i viola hanno fermato sull'1-1 i nerazzurri nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti di Esposito, dopo un solo minuto di gioco, e di Ndour al 77'. Con questo punto la squadra di Chivu sale a 69 punti in classifica e vede avvicinarsi il Milan, secondo ora a -6, e il Napoli, terzo a -7. Punto prezioso in chiave salvezza invece per quella di Vanoli, che arriva a 29, sedicesima e a +2 sul terzultimo posto. Nel prossimo turno di Serie A, l'Inter ospiterà la Roma a San Siro mentre la Fiorentina volerà a Verona per sfidare l'Hellas.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026