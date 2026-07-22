Attualità

Fiorentina-Gubbio: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Fiorentina affronta la prima vera amichevole della sua stagione. Oggi, mercoledì 22 luglio, i viola scendono in campo contro il Gubbio – in diretta tv e streaming -, squadra di Serie C. Per il nuovo allenatore Fabio Grosso, che è subentrato a Paolo Vanoli dopo l'ultimo campionato trascorso al Sassuolo, si tratta del primo test estivo dopo l'amichevole in famiglia giocata contro l'Under 20 e vinta con il risultato di 8-1.  L'amichevole tra Fiorentina e Gubbio è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 19. Ecco la probabile formazione: 
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Fortini; Ndour, Mandragora, Brescianini; Atta, Piccoli, Gudmundsson. All. Grosso.  Fiorentina-Gubbio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump vuole Infantino prossimo segretario generale dell’Onu

7 minuti fa

Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

21 minuti fa

Temptation Island, stasera nuova puntata: le anticipazioni

23 minuti fa

Tour de France, oggi tappa 17: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio