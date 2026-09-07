Fiorentina, ecco il nuovo allenatore: accordo per ritorno di Vanoli

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Paolo Vanoli si avvicina al ritorno sulla panchina della Fiorentina. Nella tarda serata di domenica 6 settembre, il club viola ha comunicato l'esonero di Fabio Grosso in seguito alle tre pesanti sconfitte in altrettante partite in campionato, l'ultima contro il Torino, che si è imposto nella terza giornata di Serie A per 2-1 al Franchi. Un ennesimo ko figlio di una prestazione insufficiente, che ha convinto il presidente Commisso al cambio di rotto. Esonero per Grosso e nuova chance per Vanoli, che lo scorso anno aveva traghettato i viola verso la salvezza, non venendo però confermato a fine stagione. L'accordo con l'ex tecnico del Venezia, come riportato da Fabrizio Romano, è arrivato subito dopo l'esonero di Grosso, con il suo annuncio che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

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Pubblicato il 7 Settembre 2026