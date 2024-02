Fiorello: “Meloni avrebbe voluto conoscere Jackson? Avrebbe voluto anche governare ma c’è Salvini”

(Adnkronos) – Il graffio di Fiorello sul confronto nel centrodestra dopo le elezioni in Sardegna. Nella puntata di questa mattina di 'VivaRai2!' lo showman è partito da alcune recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni per ironizzare: "Meloni ha detto alla stampa estera 'avrei voluto fare la cantante, ma sono stonata'. Poi ha aggiunto 'avrei voluto giocare a pallavolo ma sono nana' e 'avrei voluto conoscere Micheal Jackson, ma è morto'. Quindi ha concluso Fiorello 'avrei voluto governare, ma purtroppo c'è Salvini'. A tal proposito, "nel centrodestra stanno discutendo Tajani, Meloni e Salvini. Un pacato ragionamento che avverrà sulla distanza dei 15 round", ha ironizzato Fiorello. Nel glass si è parlato anche di favole e di Mary Poppins, che, secondo ultime notizie, conterrebbe linguaggio discriminatorio e non è da considerare più film per bambini. Il motivo è da ritrovare negli 'ottentotti', una tribù sudafricana che balbettava, nominata in senso dispregiativo. "Ma possibile mai, la vogliamo finire? Adesso non puoi dire un cavolo", ha protestato lo showman, che ha aggiunto: "Stop anche a 'La bella addormentata' per un bacio non consenziente, a 'Cenerentola' perché c'è una donna che pulisce, in 'Cappuccetto Rosso' il lupo muore e ci sono i lupisti… persino Gesù, che resuscita Lazzaro: è contro il governo e la sanità. Fa passare il messaggio che si può guarire senza medicine!", chiosa scherzando. In chiusura di puntata il conduttore del mattin show si è fatto più serio e ha lanciato un appello: "Se uno stalkerizza una donna, va arrestato e chiuso in carcere. Non sopporto la storia del braccialetto, quando tornano dalla vittima. Poi succede l'irreparabile, anche dopo una denuncia, e diranno 'era già noto, aveva precedenti'. Basta, fategli fare cinque anni di carcere, così imparano. E niente buona condotta, devono fare i bravi fuori, non dentro!". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Febbraio 2024