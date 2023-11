Fiorello: “Croce celtica? Qui alla Rai siamo ignoranti, per me è come Dragon Ball”

(Adnkronos) – "Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l'obelisco di Mussolini dietro… guarda, vicino il mio orecchio". Fiorello, a inizio seconda puntata di 'Viva Rai2!', parla subito del caso della croce celtica, dopo aver rivendicato gli eventi della puntata di esordio, l'annuncio della co-conduzione di Marco Mengoni al 'Festival di Sanremo' da parte di Amadeus e la 'pace' tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. "Ma ci sono anche cose negative", osserva sfogliando i giornali, riferendosi all'episodio del body guard con la medaglietta della croce celtica al collo, inquadrato ieri mattina al suo fianco. "La croce celtica l'ho regalata io… Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati… – si giustifica ironicamente Fiorello, riprendendo la gag delle personalità di cultura passate dalla Rai a La7 – Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball…". Poi, sempre a proposito di Rai e La7, riprende: "Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l'ho rimproverata dicendole 'Ma come, stai davanti alla televisione?' e lei mi ha risposto 'Sto guardando La7, sto studiando!'. Oramai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu". (di Enzo Bonaiuto) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



