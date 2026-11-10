Fiore (Lactalis): “Sostenibilità significa concretezza progetti, noi raccontiamo le fragilità”

“Parlare di sostenibilità significa essere concreti prima di tutto, cioè oltre ai proclami dare una concreta dimensione ai progetti seguiti. In Lactalis abbiamo cercato di sposare alcune tematiche, una, la più importante per noi è quella della fragilità nelle sue declinazioni, dalle fragilità degli adolescenti a quelle degli adulti. Un mondo che ci interessa molto è quello dei disturbi alimentari perché li consideriamo una grande fragilità”, così Vittorio Fiore, Direttore comunicazione Lactalis Italia, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.



Pubblicato il 10 Novembre 2026