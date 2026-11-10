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Fiore (Lactalis): “Parlare di sostenibilità significa essere concreti”

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(Adnkronos) – “Parlare di sostenibilità significa essere concreti prima di tutto, quindi significa oltre ai proclami dare una concreta dimensione ai progetti che vengono seguiti”, così Vittorio Fiore, direttore comunicazione Lactalis Italia, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. “Noi in Lactalis abbiamo cercato di sposare alcune tematiche. La più importante per noi è quella della fragilità, delle sue declinazioni, delle fragilità degli adolescenti, degli adulti”, ha aggiunto, “Un mondo che ci interessa molto è quello dei disturbi alimentari perché li consideriamo una grande fragilità”. Per queste ragioni, “sostenere delle iniziative che aiutano a fare informazione su tematiche di così ampio respiro attraverso un concreto sostegno a persone esperte che conoscono questi temi è secondo noi il modo migliore per poter dare dell’informazione di qualità”, ha concluso Fiore. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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