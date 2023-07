Fiordaliso ancora in ospedale: “Mi ricoverano, sto crollando”

(Adnkronos) – "Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano…ora mi ricoverano …posso dirvi anche basta ?? Ma bastaaaaa! Che anno terribile x me". A scriverlo su Twitter è la cantante Marina Fiordaliso che posta, insieme all'annuncio, una foto in cui appare su un lettino di ospedale con la mascherina e una flebo al braccio. "Non ho pace", scrive rispondendo ai tweet dei followers. "Sto crollando", aggiunge. Fiordaliso aveva annunciato solo qualche giorno fa, il primo di luglio, sui social di essere stata ricoverata d'urgenza ed operata per una peritonite, ed era stata costretta per questo a saltare il concerto previsto a Vasto domenica 2 luglio. Moltissimi i volti noti che hanno scritto in pochi minuti sotto il tweet dell'artista, per incoraggiarla. "Ma Fiorda !! Che e’ successo ?! Forza", scrive Simona Ventura. "Coraggio Marina", aggiunge il manager Lucio Presta. "Daje", la incoraggia Antonella Clerici. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Luglio 2023