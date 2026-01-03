Attualità

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Fiocco rosa per Anna Tatangelo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni.  La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", aveva scritto Anna Tatangelo a corredo di uno scatto in bianco e nero, in cui metteva in mostra il pancione. Per la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta della secondogenita. Tatangelo è infatti già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con il cantante Gigi D'Alessio.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Seggiovia bloccata in Trentino, evacuati in 160

23 minuti fa

Da ‘L’invenzione del colore’ di Raimo a ‘La piccola fiammiferaia’ di Lacombe, le novità in libreria

1 ora fa

Ucraina, Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi

2 ore fa

Per Maduro “azione simile a Bin Laden e Saddam”Hussein”: le accuse Usa, cosa rischia

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio