Attualità

Fiocco azzurro per i campioni di canottaggio Alessandra Patelli e Simone Martini: nato il loro primogenito Riccardo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Fiocco azzurro in casa di Alessandra Patelli e Simone Martini, che stamani hanno dato il benvenuto al piccolo Riccardo”. Con questo messaggio – accompagnato da una tenera foto – la Federazione italiana Canottaggio ha annunciato che i due ex campioni sono diventati genitori per la prima volta.  

Il piccolo Riccardo è nato ieri alle ore 9.00 presso l’Ospedale di Treviso ed è il primo figlio di Alessandra e Simone, lei azzurra in due senza ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e in doppio a Tokyo 2020, vincitrice di due argenti e un bronzo agli Europei Assoluti e di un argento ai Mondiali Under 23, lui azzurro assoluto in due edizioni dei Mondiali, vincitore di due argenti ai Giochi Mondiali Universitari e di un oro, tre argenti e due bronzi ai Mondiali di Coastal Rowing. “Felicitazioni da tutto il canottaggio italiano!”, si legge nella nota ufficiale.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Rutte: “Un missile russo può colpire Roma 5 minuti dopo Tallinn”

18 minuti fa

Jessica Rossi trionfa nel trap ai mondiali di Doha e conquista la carta olimpica

23 minuti fa

Garattini compie 98 anni, la ricetta del professore per la longevità

24 minuti fa

Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio