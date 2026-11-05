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Fino (Re Soil): “Cibo sempre più povero se non nutriamo la terra”

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“Il 65% dei suoli europei è degradato. In Italia non siamo messi meglio: il 47% versa nelle stesse condizioni. Se non incrementiamo la sostanza organica presente nei suoli, tra un po’ avremo cibo sempre più povero”. Così Debora Fino, presidente della Fondazione Re Soil, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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