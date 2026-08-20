Finlandia, sospetta violazione dello spazio aereo da parte di un velivolo russo

(Adnkronos) – Nel giorno in cui Mosca ha attaccato Helsinki per le forniture di armi all'Ucraina, la Finlandia sospetta che un velivolo russo abbia violato nel pomeriggio il suo spazio aereo del Paese, nella parte occidentale del Golfo di Finlandia. A renderlo noto è il ministero della Difesa finlandese. "Ogni presunta violazione dello spazio aereo viene presa seriamente. È in corso un'indagine", ha dichiarato il ministro Antti Hakkanen, citato in una nota. La fornitura di armi all'Ucraina da parte della Finlandia non resterà impunita, ha intanto attaccato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. "Le armi finlandesi che attraversano il confine ucraino diventano automaticamente un obiettivo legittimo per le forze armate russe. Nessun attacco ostile proveniente da Helsinki resterà impunito. Seguirà una risposta misurata, nel pieno rispetto dei nostri interessi nazionali", ha dichiarato Zakharova.

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Pubblicato il 20 Agosto 2026