Finisce pari il derby dello ‘Iacovone’ con tanti rimpianti per il Foggia

Era il trentesimo derby della storia tra tarantini e foggiani, e la squadra dei Satanelli non è riuscita a giocare sui ritmi del precedente derby contro i biancorossi. Impossibile parlare di stanchezza visto che era passata una settimana, ma sul pari è complice l’errore o infortunio del portiere Dalmasso, che su un lancio lungo della squadra padrone di casa, ha calciato a vuoto senza prendere la palla, lasciando che la palla arpionata da Saraniti si infilasse. Nel primo tempo il giovane portiere rossonero era stato autore di due interventi netti prodigiosi ed uno in pieno controllo, ma dall’altra parte il Foggia non ha chiuso la pratica ne con Curcio e con Ferrante, quest’ultimo ancora a secco di gol. Sta di fatto che il Taranto nella ripresa è partito più arrembante nel proprio stadio “Iacovone” dove nella prima parte di stagione stava viaggiando nella parte sinistra della classifica e zona playoff, e sono riusciti ad approfittare dell’unica ingenuità difensiva con un Foggia troppo dimesso e che forse a causa della giovane età a volte si dimentica di interpretare al meglio gli schemi ed idee del boemo. Al settantaduesimo ci ha provato Curcio per il Foggia a ristabilire il vantaggio ma Chiorra, estremo difensore tarantino ha bloccato il tentativo del numero dieci foggiano. Nel finale Gallo ha sbagliato un rigore in movimento, con quasi tutto lo specchio libero, altro errore che fa aumentare i rimpianti. Qualche minuto dopo, in uno dei quattro di recupero il Taranto ha reclamato un calcio di rigore per fallo presunto di un difensore foggiano che avrebbe atterrato Giovinco. Il Taranto nella prossima gara affronterà il Potenza, e la situazione classifica non è rosea, anche se ha due gare in meno che dovrà recuperare, dove sarà fondamentale raccogliere punti pesanti per non essere risucchiata nella zona playout che attualmente dista soltanto tre punti. Per il Foggia di Zeman, la prossima sarà in casa allo ‘Zac’ contro il Picerno, uno scontro quasi decisivo, visto che sono appaiati in classifica e la squadra molisana vanta anche una gara in meno, non basterà in quel caso pareggiarla, ma bisognerà vincere.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI –Al termine della partita pareggiata che ha consegnato al Foggia il secondo pari di fila e quarantunesimo punto che le consente di avere una minima distanza di sicurezza dalla Juve Stabia, la strada è ancora lunga e ci sono otto finali per centrare la qualificazione ai playoff, ha parlato ai microfoni ufficiali, l’esterno difensivo Nicolao: “Il merito è della squadra e del mister con il lavoro quotidiano che mi permettono di esprimermi al meglio. Dal primo giorno il mister mi ha inserito a destra ma dove mi mette il mister sono pronto ad imparare. E’ stata una partita dura su un campo che non permetteva molto di giocare. Un pareggio è buono anche se ci dispiace perché potevamo vincerla. Siamo una squadra che gioca con il palleggio ma in campi del genere è difficile fare il nostro gioco. In una partita un po’ sporca era importante avere la giusta concentrazione. Penso che abbiamo lavorato tanto durante la sosta. Siamo il Foggia e ogni partita giochiamo per i tre punti e vogliamo entrare nei playoff. Sono contento per il gol ma peccato per il pareggio”. (Ph. Calcio Foggia).

TABELLINI

TARANTO: Chiorra N., Di Gennaro D., Ferrara A., Giovinco G., Granata A., Labriola V. (dal 19′ st De Maria V.), Marsili M., Riccardi D., Saraniti A., Versienti L., Zullo W.. A disposizione: Antonino V., Loliva A., Benassai F., Cannavaro M., Civilleri M., De Maria V., Pacilli M., Tomassini M., Turi N.

FOGGIA: Dalmasso J. D., Curcio A., Di Paolantonio A. (dal 13′ st Gallo A.), Ferrante A., Garofalo V., Girasole D., Merola D. (dal 26′ st Turchetta G.), Nicolao G., Petermann D., Rizzo A., Sciacca G.. A disposizione: Alastra F., Buschiazzo F., Gallo A., Garattoni A., Maselli S., Rizzo Pinna A., Turchetta G., Vitali P.

Reti: al 12′ pt Granata A. (Foggia), al 7′ st Saraniti A. (Taranto)

Ammonizioni: al 23′ pt Granata A. (Taranto), al 10′ st Benassai F. (Taranto), al 26′ st Di Gennaro D. (Taranto) al 39′ st Sciacca G. (Foggia), al 41′ st Petermann D. (Foggia).

