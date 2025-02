Fine vita, Bucci: “Serve legge nazionale, non è compito delle Regioni” – Video

(Adnkronos) – "Non serve agire a livello regionale, sul fine vita serve una legge nazionale. Non penso sia compito delle regioni fare leggi di questo tipo, altrimenti avremmo leggi diverse in ogni territorio d'Italia". Queste le parole rilasciate all'Adnkronos da Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine della conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo, tenutasi al Teatro Ariston. "La Corte costituzionale – ha proseguito Bucci – ha invitato il Parlamento a fare una legge su questo tema, quindi che si muovano, così risolviamo il problema. I sindaci e i governatori non possono fare ciò che vogliono, devono attenersi alle leggi. Quando ero sindaco di Genova mi chiedevano spesso di registrare i figli delle coppie omosessuali, cosa che in Italia è proibita. Personalmente l'avrei anche fatto, ma non si fanno cose illegali. Ripeto, sul fine vita ci vuole una legge nazionale, così noi potremo uniformarci". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2025