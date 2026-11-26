Attualità
Finanza: Lella (Aief), ‘La conoscenza aiuta a gestire emozioni e decisioni sul rischio’
“25 minuti di educazione finanziaria, se condotti con strumenti adeguati, possono produrre risultati significativi. La ricerca evidenzia il legame tra conoscenze finanziarie, risposta emotiva e capacità di affrontare le decisioni economiche.” Così Nunzio Lella, presidente di Aief, all’incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”, al Senato della Repubblica.
Pubblicato il 26 Novembre 2026