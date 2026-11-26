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Finanza: Gandolfi (università Parma), ‘Per investire serve una corretta propensione al rischio’
“Il livello di conoscenza finanziaria in Italia è ancora molto basso. Importante integrare competenze economiche e neuroscientifiche.La prudenza negli investimenti deve essere valutata in relazione agli obiettivi e all’orizzonte temporale del risparmiatore.” Lo ha detto Gino Gandolfi, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università di Parma, all’incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”, presso il Senato della Repubblica.
Pubblicato il 26 Novembre 2026