(Adnkronos) – “Il livello di conoscenza finanziaria in Italia è ancora molto basso. Per questo abbiamo voluto mettere insieme competenze diverse, economiche e neuroscientifiche, per studiare come l’organismo reagisce alle sollecitazioni e alle scelte finanziarie.” Così Gino Gandolfi, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell’università di Parma, intervenuto, al Senato della Repubblica, all’incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”, durante il quale sono stati presentati i primi risultati di una ricerca condotta da Aief, università di Parma e Istituto di Neuroscienze del Cnr. “L’obiettivo è comprendere meglio non soltanto come decidiamo, ma anche quali fattori influenzano le nostre decisioni”.

“L’investitore medio è per natura prudente, e questo non è necessariamente un problema. Diventa un limite quando la prudenza non viene rapportata agli obiettivi di investimento e alla corretta propensione al rischio. Se, per esempio, una persona ha davanti a sé un orizzonte previdenziale di 30 anni, a parità di condizioni può essere preferibile assumere un rischio maggiore, perché nel tempo tendenzialmente il rischio paga sotto forma di rendimento. La ricerca è ancora alle prime evidenze, ma intendiamo proseguire con un progetto triennale che potrà offrire indicazioni interessanti anche sul piano operativo”, ha concluso Gandolfi.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026