Finalmente a Foggia partono i lavori: 3,5 milioni da viale Europa a viale Ofanto

Concluse le procedure di appalto, prende forma concreta di realizzazione il programma ‘Strada per strada’ di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 986 del 16 giugno 2021. A Foggia, a partire dal 30 ottobre e sino al 30 novembre 2022, si susseguiranno le consegne dei lavori e quindi l’inizio delle attività.

Cominceranno il 30 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria di Viale Ofanto e via Quattro Novembre-Corso Roma. Centocinquanta giorni la durata per un importo complessivo di 867.963,48 euro (per i soli lavori 714.924,11). Nello stesso giorno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria di viale degli Aviatori, via Einaudi, via De Petra, via D’Addedda, per una durata di 140 giorni e un importo complessivo di 674.065,67 (importo solo lavori €. 552.730,32).

E i lavori di via San Severo per una durata di trenta giorni per un importo di 427.500,66 euro (importo solo lavori € 347.227,39).

Per i successivi quattro mesi, a partire dal 30 novembre inizieranno quelli in viale Europa, via Parini e incrocio via Smaldone. Di 1.142.824,83 euro l’importo complessivo, di 938.733,99 quello dei lavori. Il cofinanziamento del comune è di 239.854,93 euro.

Dureranno 45 giorni – sempre dal 30 novembre – i lavori di via Scillitani e viale Fortore (incrocio Corso del Mezzogiorno/Viale di Vittorio), per un importo complessivo intervento €. 382.573,15 e un importo di solo lavori, di 309.518,88.

L’importo complessivo del programma finanziato è di €. 3.494.927,79 di cui 3.255.072,86 euro, quale finanziamento regionale e 239.854,93 euro quale finanziamento dell’amministrazione comunale.

