Finale col botto…di risate con Paolantoni e Cicchella

Si prepara un finale col botto ma di risate per la stagione teatrale organizzata dall’associazione culturale Musica & Sorrisi (info 3484203420). Sabato 29 aprile con sipario alle ore 21 e domenica 30 con sipario alle ore 20.30 salirà sul palco del Teatro del Fuoco Francesco Paolantoni con lo spettacolo “O Tello…o io” (sold-out da mesi). E proprio per la serata di domenica 30 aprile è previsto un collegamento in diretta con la trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” in onda su Rai 3. E proprio mentre l’attore partenopeo metterà in scena le disavventure di una compagnia amatoriale, intenta a fare le prove di uno spettacolo pronto al debutto, entrerà la diretta Rai 3 con interventi di Fazio capaci sicuramente di movimentare una serata già scoppiettante per uno spettacolo che ha una scrittura ispirata alla commedia dell’arte. Dopo il doppio appuntamento di Paolantoni spazio all’evento finale della stagione teatrale con il ritorno di Cicchella con lo spettacolo “Bis” richiestissimo dopo la prima serata che ha fatto registrare l’ennesimo pienone. Per l’appuntamento del 6 maggio sono ancora disponibili pochi biglietti.



Pubblicato il 21 Aprile 2023