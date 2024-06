Finale Champions League, oggi Borussia Dortmund-Real Madrid: orario, dove vederla

(Adnkronos) – Si disputa oggi 1 giugno la finale di Champions Leage tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Calcio d'inizio alle 21.00 sul campo di Wembley. La quadra di Edin Terzic sogna il trofeo che manca dal 1997 e l'amara sconfitta del 2013 contro il Bayern Monaco. Mentre i favoriti Merengues di Carlo Ancelotti vanno a caccia della quindicesima vittoria. In tv sarà possibile vedere la partita in diretta su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, oltre che in streaming sull'App Mediaset Infinity, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Giugno 2024