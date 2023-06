Finale Champions, Inzaghi: “Inter meritava di più”

(Adnkronos) – "Meritavamo di più, i giocatori sono stati meravigliosi come i tifosi". Simone Inzaghi mastica amaro dopo la sconfitta della sua Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City. "Ho abbracciato i miei giocatori, gli ho detto che devono essere orgogliosi. La delusione è enorme, ma devono essere fieri di quello che hanno fatto", dice il tecnico a Mediaset. "Gli ultimi 25 minuti li avete visti tutti, la palla non voleva entrare. Non succede spesso, purtroppo è successo nella finale di Champions: traversa, palle respinte sulla linea… Abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra", aggiunge. "Sono molto orgoglioso della squadra, dello staff, del mister e dei giocatori. Prima della partita tutti consideravano l'Inter sfavorita e una sorta di underdog ma siamo i vice campioni d'Europa e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre più forti", dice il presidente nerazzurro Steven Zhang a Mediaset. "Questo dev'essere solo un punto di partenza per continuare a restare a questi livelli. Difficile pensare a una stagione migliore di questa l'anno prossimo? Lavoriamo ogni giorno per migliorare ma siamo orgogliosi di questa Inter: quest'anno siamo riusciti a fare grandi cose". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2023