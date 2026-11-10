“Filorosso” si ferma: in onda fino al 17 novembre, poi arriva “Indovina chi viene a cena”

(Adnkronos) – Quella in onda stasera sarà la penultima puntata di ‘Filorosso’ del 2026. Il programma condotto da Antonino Monteleone – a quanto apprende l’Adnkronos – si fermerà dopo la puntata del 17 novembre fino alla pausa natalizia. Dal martedì successivo, 24 novembre, tornerà nel prime time di Rai3, ogni martedì ‘Indovina chi viene a cena’, il programma d’inchiesta ideato e condotto da Sabrina Giannini, che si concentra su tematiche legate all’alimentazione, alla produzione del cibo, all’etica industriale, all’agricoltura, agli ecosistemi, al cambiamento climatico, alla tutela delle risorse naturali e ai modelli di vita sostenibili.

Secondo fonti ben informate interpellate dall’Adnkronos, la pausa di ‘Filorosso’, che questa sera ospiterà un’intervista al leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, servirà per consentire una messa a punto del format alla luce dei risultati d’ascolto non esaltanti ottenuti finora: delle 8 puntate andate in onda dal 15 settembre, solo una, quella del 29 settembre ha superato il 3% d share (ottenendo il 3,1%) e nessuna ha raggiunto i 400.000 spettatori (l’ascolto più alto, sempre il 29 settembre, è stato di 389 000 spettatori). Le ultime due puntate, il 27 ottobre e il 3 novembre, sono state seguite rispettivamente da 255 000 spettatori e da 287 000 spettatori, fermandosi entrambe al 2,1% di share.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026