Filippine: Artisti italiani protagonisti dell’evento “Medium Rare” a Manila

(Adnkronos) – 9 Maggio 2026_ Manila ospita l'evento "Medium Rare — Kaleidoscope Edition", una fusione di gastronomia e musica che vede protagonisti gli artisti italiani Lorenzo Travaglini e Davide Sammarchi. I due pianisti, provenienti da Bosco Studio, si esibiranno dal vivo con la loro musica neoclassica durante la "Full Experience" serale. La loro visita nelle Filippine è supportata dalla Philippine-Italian Association, un'organizzazione che promuove il dialogo culturale e lo scambio artistico tra le comunità creative europee e filippine. Travaglini, formatosi al Conservatorio GB Martini di Bologna, e Sammarchi, diplomato al Conservatorio Luisa D'Annunzio nella provincia di Pescara, portano il loro sound che unisce tradizione classica ed elementi moderni. Lo riporta il sito di notizie thediarist.ph, sottolineando come l'evento, ideato dal DJ e chef Chele González, offra un'esperienza immersiva unica nel suo genere, combinando arte culinaria e performance musicali non convenzionali. Fonte: https://www.thediarist.ph

—rassegna-stampa/italianowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2026