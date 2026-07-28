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Figc: dal Consiglio ok a riammissione del Foggia in Lega Pro

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Dopo la revoca dell’affiliazione della società Ternana, il Consiglio federale ha “provveduto al reintegro dell’organico in Lega Pro attraverso l’istituto della riammissione per la società Calcio Foggia”. Inoltre assieme al presidente Malagò e al vicepresidente vicario Ezio Maria Simonelli, il Consiglio federale ha votato all’unanimità Matteo Marani, Giancarlo Abete e Umberto Calcagno come componenti del Comitato di presidenza. Su proposta di Malago’, Vito Tisci e’ stato confermato alla presidenza del settore giovanile e scolastico.

 


Pubblicato il 28 Luglio 2026

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