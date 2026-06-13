Fiere, Zanoni: “Crescita Expo Riva Schuh nasce dal legame con il territorio”

(Adnkronos) – “La presenza delle rappresentanze consolari e diplomatiche, delle associazioni internazionali della filiera e degli operatori provenienti da tutto il mondo conferma ancora una volta la dimensione globale di questa manifestazione. Expo Riva Schuh e Gardabags è una fiera che continua a crescere, a innovare e a guardare avanti, mantenendo una straordinaria capacità di attrazione internazionale”. Nel portare il saluto della città, il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni ha voluto evidenziare il valore che la manifestazione rappresenta per il territorio in occasione della 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 13 al 16 giugno 2026. “L'incontro dei leader della calzatura dei paesi latinoamericani, con undici nazioni rappresentate e milioni di lavoratori coinvolti nella filiera, è soltanto uno degli esempi della rilevanza che questo appuntamento ha saputo conquistare nel tempo. Ci interroghiamo spesso su come una realtà di questa portata continui a svilupparsi in una città e in una provincia di dimensioni contenute, ma la risposta sta probabilmente nella capacità di costruire relazioni e di guardare costantemente al futuro”. Per il primo cittadino, uno degli elementi distintivi della manifestazione è il rapporto con la comunità locale. “L'attenzione che Riva del Garda Fierecongressi ha sempre dimostrato verso il territorio rappresenta un fattore qualificante. Credo che voler bene al territorio significhi anche saper accogliere il mondo, e il mondo continua a scegliere Riva del Garda. Gli investimenti programmati e il sostegno condiviso delle istituzioni testimoniano una visione comune che punta a rafforzare ulteriormente il ruolo internazionale della manifestazione”. “Questa capacità di fare sintesi tra sviluppo economico, valorizzazione del territorio e apertura internazionale aiuta a comprendere perché Expo Riva Schuh e Gardabags continui a crescere dopo oltre un secolo di storia. Per questo, come amministrazione comunale, non possiamo che ringraziare Riva del Garda Fierecongressi per il lavoro svolto e per il contributo che continua a offrire alla città e all'intero territorio”, ha concluso Zanoni.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026