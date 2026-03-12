Fiere, Zambito (Intesa Sp): “Giovani ed education chiave per sviluppo Paese”

(Adnkronos) – “Per una banca sistemica come Intesa Sanpaolo, i giovani, gli studenti e l’education rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo strategico del Paese. Per questo inseriamo obiettivi specifici anche nei nostri piani industriali e lavoriamo per integrare sempre di più i percorsi scolastici e accademici con il tessuto produttivo”. Lo ha dichiarato Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem di Intesa San Paolo, intervenendo a LetExpo, la fiera dedicata a trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità, organizzata da Alis con Veronafiere, sottolineando il ruolo centrale delle competenze per la crescita economica e sociale della nazione. L’Italia, secondo Zambito Marsala, deve fare i conti con una situazione demografica complessa. “Il tasso di natalità continua a ridursi, con circa sei nascite ogni mille abitanti, tra i livelli più bassi al mondo, mentre il paese è tra i più anziani: oltre il 23% della popolazione ha più di 65 anni, contro circa il 13% di giovani tra i 16 e i 34 anni”. A questo si aggiungono fenomeni come il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e la fuga dei talenti: “Nel 2022-2023 circa 100mila giovani hanno lasciato l’Italia e solo un terzo è rientrato”. Per affrontare queste sfide, ha aggiunto, il gruppo bancario ha sviluppato diversi osservatori dedicati all’evoluzione delle competenze e ai nuovi trend economici. Tra questi l’Osservatorio sull’evoluzione delle competenze realizzato con la Luiss Guido Carli, che coinvolge oltre mille imprese con l’obiettivo di monitorare i fabbisogni professionali in un mercato del lavoro in rapido cambiamento.

Pubblicato il 12 Marzo 2026