Fiere: Saba (Conpaviper), ‘ad Agv Expo per sottolineare centralità pavimentazioni in logistica

“L’impegno di Conpaviper nell’ambito della logistica è quello di rendere tutte le figure della filiera edotte riguardo la centralità della pavimentazione nella logistica automatizzata all’interno dei magazzini e sulle scaffalature. La durabilità dell’opera di pavimentazione è essenziale. Tutto ciò anche alla luce del fatto che “la normativa tecnica di costruzione italiana riconosce questo aspetto. Si è capita finalmente la necessità di progettare e realizzare un’opera che sia conforme ai requisiti richiesti anche dal punto di vista della sismica e dell’incolumità dei lavoratori stessi”. Sono le parole di Giovanni Saba, vice presidente Conpaviper, sezione Calcestruzzo pavimenti industriali, oggi a Piacenza, in occasione della prima edizione di Agv Expo, l’unica mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre, la kermesse è ideata e organizzata negli spazi di Piacenza Expo da Mediapoint & Exhibitions.



Pubblicato il 22 Ottobre 2026