Attualità

Fiere, Napoleone (It-Ex): “Intesa con Aefi nuova stagione per rafforzare manifattura Paese”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Le due organizzazioni di riferimento del mondo fieristico in Italia sono Aefi, storicamente legata alle aree fieristiche e che recentemente ha allargato anche agli organizzazione, e It-Ex, nata nel febbraio 2024. Per razionalizzare lo sforzo produttivo, le relazioni che abbiamo, sia con il pubblico che con le stesse aziende e aree fieristiche, abbiamo firmato un accordo di collaborazione che ci porterà a coordinare una nuova normativa, che è stata già in parte presentata. C'è un 'libro bianco' molto interessante che è stato prodotto da Aefi che mette in evidenza quelle che sono le caratteristiche e soprattutto le strategie da seguire per il settore fieristico. Quindi inizia una nuova stagione per rafforzare il ruolo della manifattura italiana, della creatività e dell'unicità italiana nel mondo. E il sistema fieristico è il veicolo più raggiungibile per farlo anche a costi sostenibili in assoluto". Così, in un'intervista ad Adnkronos/Labitalia, Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX, l'associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale, commenta l'intesa siglata ieri tra le due associazioni rappresentative del sistema fieristico nazionale, Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) e It-Ex (Italian association of international exhibitions) a Palazzo Piacentini a Roma, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per rafforzare e strutturare in modo stabile il coordinamento delle rispettive attività.  
—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

La volta buona, Stefania Orlando derubata in casa: “Vivo con l’ansia”

5 minuti fa

Violenza sulle donne, manifestazione di fronte al Senato: protesta contro testo Bongiorno

13 minuti fa

Made in Italy, Napoleone (It-ex): “2026 anno complesso ma opportunità per nostre imprese”

18 minuti fa

Crans-Montana, oltre 100 trecce dall’Italia per i ragazzi ustionati: “Ogni ciocca è una carezza”

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio