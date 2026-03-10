Attualità

Fiere, Morelli: “Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale”

(Adnkronos) – "Il confronto con le imprese e con gli operatori della logistica è fondamentale per comprendere le esigenze reali del settore e orientare le politiche di sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Paese”. Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese promossa da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile in corso a Verona fino al 13 marzo. “Sono momenti di confronto utilissimi perché ci permettono di toccare il polso delle aziende, di chi tutti i giorni è impegnato non solo dal punto di vista politico e geopolitico, ma anche indirettamente per la sicurezza nazionale», ha affermato Morelli. “Il sistema della logistica consente di avere materie prime e prodotti sui banchi dei mercati e dei supermercati, permettendo alle famiglie e alle imprese di essere sostenute”.  Il sottosegretario ha ribadito l’importanza del dialogo con le associazioni di categoria: “Le occasioni di confronto con Alis continuano, ed è positivo che esistano associazioni che rappresentano le aziende e che ogni giorno lavorano nei vari settori. Ci consigliano, ci suggeriscono e a volte ci criticano: quando le critiche sono costruttive aiutano tutti a raggiungere al meglio gli obiettivi comuni”. 
Pubblicato il 10 Marzo 2026

