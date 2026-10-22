Fiere: Molinari (Co.Me.Ar), ‘nostro pick up tra le soluzioni più utilizzate per il recupero veicoli

“Come novità qui al T3 di Piacenza Expo abbiamo portato una novità: il nostro pick up, che ad oggi rappresenta una delle soluzioni più scelte e utilizzate per quanto riguarda il recupero di veicoli nei sotterranei o veicoli bloccati, come spesso sono i veicoli elettrici. Per quanto riguarda i veicoli elettrici abbiamo portato anche un sistema Blueroollers sul nostro Volvo bianco, che viene utilizzato anche per il carico di auto bloccate. La sfida principale, al momento, forse è riuscire a produrre di più di quello che riusciamo a fare al momento, abbiamo fatto degli investimenti importanti e speriamo che l’anno prossimo portino risultati”. Sono le parole di Silvio Molinari, Direttore Vendite per l’Italia e l’estero Co.Me.Ar Molinari Spa, intervenendo oggi a Piacenza alla seconda edizione di T3 – Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale ideata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.



Pubblicato il 22 Ottobre 2026