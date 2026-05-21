Fiere: l’esperta: “A RiminiWellness per intercettare tendenze, ricerca del benessere e qualità centrali nel fitness”

(Adnkronos) – "Il fitness è molto cambiato negli utlimi 20 anni, basti pensare che prima non esistevano i personal trainer mentre oggi l'approccio personalizzato si è imposto come all'estero. Come tutte le discipline, l'evoluzione ha seguito sempre più le scoperte scientifiche, in questo caso in fatto di movimento. Se negli anni Novanta in palestra c'erano le ginnastiche coreografiche, come l'aerobica, attività basate più sul divertimento che sulla reale efficacia, oggi invece la cultura fisica è passata da passatempo a ricerca del benessere, della cura del corpo intesa come stare bene. Chiunque oggi sa che se non fa attività fisica va incontro a problemi di salute. L'esercizio fisico è considerato ormai un vero e proprio farmaco". Ad affermarlo Silvia Piergiovanni, esperta di scienze motorie che dal 1994 opera nel settore fitness, in vista di RiminiWellness 2026, la manifestazione di Italian Exhibition Group alla sua ventesima edizione in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. "Il fitness si è evoluto anche nel senso di diventare sempre più esperienziale. Un'esperienza immersiva che però deve essere coltivata con costanza e dedizione per avere efficacia e non può essere fine a se stessa", sottolinea. "Un altro aspetto molto importante in questa evoluzione – prosegue – è che anche la legislazione è cambiata, andando nella direzione di una sempre maggiore tutela dei laureati in scienze motorie e questo a garanzia della qualità delle migliaia di corsi di formazione che vengono erogati, anche se ancora molta strada resta da fare". Per questo, fiere come Riminiwellness sono appuntamenti molto importanti per intercettare novità e tendenze del settore: "Io ci andrò come ogni anno e mi aspetto un'esplosione del 'reformer' che va molto di moda, e poi di scoprire nuove tendenze su macchinari e strumenti di allenamento e novità di prodotti offerti dalle palestre. Oggi come mai prima si cura tanto il dettaglio sul movimento e quindi la qualità, per fortuna", conclude.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026