Fiere, Ieg Asia acquisisce gli eventi f&b di Montgomery Asia

(Adnkronos) – Prosegue la crescita all’estero di Italian Exhibition Group. Recentemente Ieg Asia Pte Ltd ha infatti acquisito le fiere del settore food&beverage Speciality Food & Drinks Asia, Speciality Coffee & Tea Asia e Food2Go da Montgomery Asia. Una mossa, dal forte valore strategico, che rafforza l'impegno di Ieg Asia a contribuire positivamente al panorama F&B di Singapore e dei mercati Asean. I tre eventi si svolgeranno infatti in contemporanea – dal 26 al 28 giugno 2024 presso il Sands Expo & Convention Centre di Singapore – e si affiancheranno all'attesissima edizione inaugurale di Sigep Asia, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione, caffè e tè artigianali di Ieg, che si terrà in concomitanza con la 5a edizione di Restaurant Asia, il Salone internazionale della ristorazione, della cucina e delle attrezzature e forniture culinarie. Negli obiettivi degli organizzatori, questa fusione segnerà un momento cruciale per l'industria F&B, in quanto offrirà un evento così specializzato e concentrato da soddisfare a 360 gradi le esigenze del settore F&B – tutto sotto lo stesso tetto – sia per i titani del settore, sia per le start-up. La convergenza di tutti gli aspetti del mondo food&beverage aprirà un ventaglio di occasioni sulle ultime tendenze e le innovazioni anche con una piattaforma dinamica per il networking e la collaborazione attraverso incontri, conferenze e seminari, masterclass coinvolgenti e dimostrazioni. Il grande appuntamento di Singapore sarà rafforzato da un esclusivo programma di hosted buyer 'Buyer X', progettato per facilitare interazioni, partnership e opportunità di business a livello internazionale. Gli operatori del settore, gli espositori e i visitatori avranno a disposizione un'esperienza coinvolgente, pensata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del panorama F&B. Christopher McCuin, amministratore delegato di Montgomery Asia, ha dichiarato: "Sin dal lancio di questo evento nel 2017 il nostro obiettivo è stato quello di fornire il meglio dei prodotti globali gourmet, artigianali e speciali F&B ai mercati di Singapore e dell'Asia sud-orientale. Siamo orgogliosi di aver raggiunto esattamente questo obiettivo. Lo spazio per gli eventi F&B di Singapore è estremamente affollato e crediamo che l'unione di questi eventi contribuirà a consolidare questo entusiasmante mercato. Vorremmo ringraziare tutti i nostri partner, le associazioni e i clienti per il loro supporto di ampio respiro, molti dei quali sono con noi fin dalla prima edizione". “Questa acquisizione – ha detto Corrado Peraboni , ad di Ieg – rappresenta un ulteriore passo del nostro Gruppo sullo scacchiere internazionale. Negli ultimi anni abbiamo consolidato la nostra presenza nell’organizzazione di eventi B2B nei settori che ci vedono protagonisti, e fra i quali il food&beverage è un’eccellenza. L’appuntamento di Singapore si posiziona in una piazza di business globale, con un presidio di mercati strategici per lo sviluppo del comparto alimentare e con riflessi determinanti sul valore delle nostre fiere in Italia anche alla luce dell’importante database di aziende e operatori che l’acquisizione ci trasferisce. La nostra mission di community catalyst è infatti globale e circolare”.

Francesco Santa, International Business Development director di Ieg, ha annunciato: "La sinergia di questi eventi sotto l'ombrello di Ieg stabilirà senza dubbio un nuovo punto di riferimento per le fiere boutique trade, allineandosi perfettamente con la nostra missione di offrire un'esperienza straordinaria a tutti i nostri interlocutori. Questa espansione strategica è un chiaro riflesso della nostra incrollabile dedizione a superare le aspettative dei nostri partner fieristici e dei visitatori. È un passo avanti nel nostro incrollabile impegno verso l'eccellenza nel settore F&B e dell'ospitalità". "In meno di 1 anno dall’inizio della sua attività il 1° marzo 2023, Ieg Asia ha fatto crescere il suo portafoglio di eventi, specialmente nel settore F&B. Ho piena fiducia nel fatto che, insieme, questi eventi stabiliranno un nuovo punto di riferimento per le fiere boutique nell'arena F&B di Singapore e dell'Asean, ed è in linea con la nostra dedizione a curare un'esperienza straordinaria per i nostri stakeholder, partner espositivi e visitatori", ha concluso Ilaria Cicero, Chief Executive Officer di Ieg Asia. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Gennaio 2024