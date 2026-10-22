Fiere: Giraudo (Omars), ‘soccorso stradale importante per viabilità stradale italiana ed europea’

“Siamo alla II edizione di T3 qui a Piacenza in cui abbiamo creduto molto e penso che questo padiglione, dedicato al comparto soccorso stradale, ne sia assolutamente la prova. Gli allestitori sono tanti, così come le Associazioni di categoria e i servizi accessori. Inoltre, ho già avuto anche segnalazioni di persone e collaboratori che vorranno essere presenti alla prossima edizione, perché hanno visto che questa crescita dalla prima alla seconda edizione, è stata molto importante per il nostro settore. Il soccorso stradale è molto importante per tutto il discorso di viabilità stradale a livello italiano ed europeo anche se sta passando un momento di difficoltà economica globale e anche di tipo organizzativo all’interno delle stesse strutture, assistenze e associazioni di categoria”. Così Andrea Giraudo, Responsabile Vendite Italia Omars Spa, oggi a Piacenza, in occasione della seconda edizione di T3 – Truck, tyre e trailer, la fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale. Targata Mediapoint & Exhibitions e organizzata nei padiglioni di Piacenza Expo, la manifestazione si concluderà il 24 ottobre.



Pubblicato il 22 Ottobre 2026