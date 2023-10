Fiere: Fibre net a ‘Saie’ Bari con soluzioni per l’antisismica e il rinforzo strutturale

(Adnkronos) – Soluzioni innovative per l’antisismica e il rinforzo strutturale attraverso l’utilizzo di polimeri fibro-rinforzati e malte speciali che migliorano la resistenza, la sicurezza e la durabilità del costruito, consentendo al contempo interventi non invasivi e reversibili di ripristino, qualificazione e manutenzione sia in edilizia che nelle grandi opere. Il gruppo friulano Fibre Net partecipa al Saie Bari che si terrà dal 19 al 21 ottobre presso la Nuova Fiera del Levante (pad. 19. A36). Accanto a prodotti tecnologicamente avanzati ed efficienti in ottica di sostenibilità ambientale ed economica, Fibre Net garantisce oltre un ventennio di competenza tecnica e assistenza progettuale grazie a ingegneri altamente qualificati che seguono ogni fase dell’intervento, offrendo assistenza tecnica dalla progettazione all’appalto, fino alla realizzazione in situ. “Puntiamo anche quest’anno a dare il nostro contributo per la promozione della cultura dei rinforzi strutturali in materiali compositi – spiega Cecilia Zampa, Direttore commerciale e Ceo di Fibre Net Group – Siamo pronti ad accogliere nel nostro stand i professionisti delle costruzioni per un confronto approfondito sui temi dell’antisismica e della tutela del patrimonio edilizio e infrastrutturale”. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Ottobre 2023