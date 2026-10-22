Fiere: Ermetici (Anco), ‘per automazione non basta tecnologia, serve pavimentazione adeguata’

“Ringrazio per l’invito a partecipare a questa fiera”, la cui creazione colma “una necessità per il settore. Tanti pensano, infatti, che l’automazione all’interno di un processo produttivo riguardi solo i robot e la tecnologia applicata, invece è cruciale evidenziare che tutta questa innovazione si basa sulla struttura già esistente. La pavimentazione dove operano i nuovi sistemi di automazione è una parte fondamentale per la riuscita di questi lavori”. Così Fabio Ermetici, uno dei titolari di Anco, intervenendo oggi a Piacenza all’edizione d’esordio di Agv Expo, la prima mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo, la kermesse è firmata Mediapoint & Exhibitions.



Pubblicato il 22 Ottobre 2026