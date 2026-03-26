Fiere, al via 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna

(Adnkronos) – Nato a Bologna oltre cinquant’anni fa e oggi riconosciuto come hub globale dell’industria della bellezza, Cosmoprof Worldwide Bologna apre ufficialmente oggi la sua 57esima edizione, in programma fino al 29 marzo 2026, confermandosi come piattaforma internazionale di riferimento per l’incontro tra tutti i protagonisti della filiera cosmetica mondiale. “Cosmoprof oggi è un ecosistema internazionale che connette imprese, mercati e innovazione lungo tutta la filiera della bellezza”, dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Ogni anno Bologna diventa il punto di incontro per operatori provenienti da tutto il mondo, un luogo in cui l’industria beauty si confronta, costruisce nuove relazioni e dà forma alle traiettorie future del settore”. Un posizionamento che trova piena conferma nell’edizione 2026, caratterizzata da una partecipazione internazionale sempre più ampia e da una community globale trasversale e altamente qualificata. Con 3.104 espositori provenienti da 68 Paesi, in rappresentanza di oltre 10.000 brand, Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 si presenta con una manifestazione completamente sold-out. A conferma della capacità dell’evento di attrarre nuove realtà e nuovi investimenti, è particolarmente significativa la quota di nuovi espositori, pari al 37% del totale. Il profilo internazionale della manifestazione si conferma centrale nel complesso degli espositori l’80% proviene dall’estero, mentre il 20% arriva dall’Italia, a testimonianza della forte attrattività globale dell’evento e del ruolo di Bologna come punto di incontro per l’intera industria beauty mondiale. Sono 33 le collettive nazionali presenti in manifestazione, realizzate grazie alla collaborazione con istituzioni governative, camere di commercio e partner internazionali. Accanto alle presenze consolidate dei principali mercati globali, l’edizione 2026 registra l’ingresso di nuove collettive, tra cui Arabia Saudita, Belgio, Portogallo, Ungheria e Uzbekistan, contribuendo ad ampliare ulteriormente la rappresentatività geografica e culturale della manifestazione. Si aggiungono anche partnership internazionali con M. Seventy e Chimar. Per Cosmoprof, l’internazionalità è il risultato di un lavoro strutturale e continuativo, basato su relazioni consolidate, ascolto dei mercati e pianificazione strategica. Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche nel 2026 la manifestazione accoglie delegazioni altamente qualificate provenienti da tutto il mondo. supportare le attività di business di Cosmoprof Worldwide Bologna anche Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche. “Scienza, creatività ed eccellenza manifatturiera costituiscono l’identità dell’industria cosmetica italiana che a Cosmoprof, con tutta la sua filiera, è protagonista” ha commentato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. “Contraddistinto da un ineguagliabile legame con l’eredità culturale del nostro Paese, l’Italian beauty continua a crescere e conferma una forte vocazione internazionale: nel 2025 il fatturato totale del settore ha toccato i 18 miliardi di euro e le esportazioni hanno superato gli 8,6 miliardi. Numeri che testimoniamo il valore della nostra industria non solo per l’impatto nella quotidianità di ogni individuo, ma anche per le ricadute sull’intero sistema Paese” I risultati espositivi trovano conferma anche nei dati di interesse internazionale. Il sito Cosmoprof ha registrato un incremento dei nuovi lead, con crescite significative provenienti da Nord America (+28%), Europa (+11%), Middle East (+23%), Asia (+53%) e Africa (+12%). La biglietteria online, attiva da novembre, evidenzia un andamento molto positivo, con visitatori registrati provenienti da oltre 150 Paesi. Il sistema di matchmaking che coinvolge buyer da 94 Paesi rappresenta uno degli strumenti chiave per la generazione di opportunità concrete di business, supportato da soluzioni digitali avanzate come Cosmoprof My Match, software esclusivo di match-making a disposizione degli addetti ai lavori per organizzare appuntamenti direttamente in fiera, e da un team dedicato che opera sul campo. Le Buyer Lounge, collocate nei padiglioni 14 e 36, svolgono un ruolo strategico nell’accoglienza dei buyer internazionali, offrendo spazi riservati e funzionali dedicati ai canali premium, prestige e mass market. Inoltre, l’edizione 2026 rafforza ulteriormente l’attenzione all’esperienza fieristica del visitatore. “Per Cosmoprof Worldwide Bologna, essere davvero visitor-centric significa partire dal punto di vista di chi arriva a Bologna da ogni parte del mondo — buyer, retailer, distributori e operatori professionali — e garantire un’esperienza di visita efficiente, intuitiva e ad alto valore aggiunto”, evidenzia Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. “Allo stesso tempo, ampliamo l’accessibilità e la trasversalità dei contenuti formativi, perché l’esperienza Cosmoprof sia sempre più completa e utile per tutti i canali. In questa direzione vanno anche le partnership strategiche e i servizi dedicati all’incoming, che ci permettono di trasformare la qualità dell’accoglienza in opportunità concrete di networking e business”. Cosmoprof si conferma l’unico evento al mondo capace di rappresentare in modo organico l’intera filiera beauty, dalla supply chain al prodotto finito, seguendo da vicino l’evoluzione reale del mercato. Cosmopack, pilastro della supply chain internazionale, accoglie 659 aziende da 37 Paesi. Il salone comprende il Padiglione 19, con una presenza rafforzata del comparto machinery e nuove realtà attive nei settori robotica, servizi digitali e logistica, oltre alla presenza di aziende della supply chain delle collettive nazionali di Corea, India e Polonia. Nel Padiglione 20 trova spazio Fragrances & Ingredients Zone, hub strategico dedicato a ingredienti e fragranze per l’industria cosmetica, che favorisce il dialogo tra ricerca, formulazione, terzisti e visione di brand. Cosmopack è inoltre presente nei padiglioni 15, 18, 15A e 28 con soluzioni di contract manufacturing e private label, packaging primario e secondario e accessori. Nel mondo Cosmoprof, le fragranze assumono un ruolo sempre più centrale nell’esperienza beauty. Il Padiglione 36 si consolida come punto di riferimento per cosmetica, personal care e profumeria mass market, mentre la presenza di Esxence al Padiglione 14, arricchisce l’offerta con un percorso olfattivo immersivo dedicato alla profumeria artistica. Cosmo Perfumery & Cosmetics ospita 1.366 aziende provenienti da 56 Paesi, mentre Cosmo Hair Nail & Beauty Salon accoglie 1.079 aziende da 50 Paesi, confermandosi riferimento internazionale per il mondo della bellezza professionale.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026