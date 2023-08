Fiere, a Vicenzaoro september competenze strategiche per l’industry del gioiello

(Adnkronos) – Formazione e competenze sia strategiche sia tecniche per i professionisti del settore orafo-gioielliero in primo piano a Vicenzaoro September (Vos) 2023, dall’8 al 12 settembre in fiera a Vicenza assieme a VO’Clock Privé (8-10 settembre), evento aperto al pubblico di appassionati di orologeria contemporanea. Il salone internazionale di Italian Exhibition Group – Ieg è l’appuntamento per l’intera filiera dell’oro e del gioiello dove gli operatori di oggi e di domani si incontrano per aggiornare e ampliare le proprie conoscenze. L'analisi dell’andamento del mercato, tra made in Italy e piazze internazionali, aprirà gli eventi di Vos venerdì 8 settembre alle 11.30, con la presentazione dei dati di Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo in collaborazione con Club degli Orafi Italia. Lunedì 11 settembre focus su export e posizionamento competitivo delle imprese del distretto orafo vicentino di Confartigianato Imprese Vicenza con la responsabile Sistema Oreficeria e Gioielleria Sara Ferretti, e Vladi Riva, responsabile International Department. A Vicenzaoro si farà il punto sulle strategie di marketing per il mercato dei diamanti, e in particolare su uno dei temi più dibattuti nel settore, la differenza tra diamante naturale e lab-grown. Ne parlerà domenica 10 settembre il Gem Talk a cura di Igi (Istituto Gemmologico Italiano), fornendo al pubblico strumenti e indicazioni per operare in modo responsabile. Interventi di Luigi Cosma, presidente Borsa Diamanti d’Italia, Thierry Silber, founder & Ceo Madestones, e Daniel Nyfeler, managing director Gubelin Gem Lab Ltd, moderati da Loredana Prosperi, direttore Igi Milano. Nella giornata di domenica 10, in collaborazione con Cibjo- Confederazione mondiale della gioielleria, Sara Yood, Deputy General Counsel, Jewelers Vigilance Committee, dedicherà un seminario alla tutela della proprietà intellettuale come asset fondamentale nell’industria della gioielleria e dell’oreficeria. Moderato da Lisa Koenigsberg, Initiatives in Arts and Culture, l’appuntamento è intitolato 'Defending what's yours: IP in the jewelry and watch industry' e illustrerà le opzioni legali in caso di furto o violazione di diritti d'autore, brevetti e marchi, sul fronte del design come su quello del marketing. Empatia, ascolto, intelligenza emotiva, ma anche creatività e capacità narrativa sono fondamentali per chi, nel punto vendita, tesse il dialogo con i clienti finali. A raccontare la prospettiva dei retailer, sabato 9 settembre, ospite di Assogemme per il talk 'L’umanità come vantaggio competitivo: il ruolo strategico delle gioiellerie indipendenti', Carlo Bartorelli, presidente e amministratore unico di Bartorelli 1882 spa, uno dei più antichi e importanti gruppi di gioiellerie in Italia che gestisce, oltre ai punti vendita multimarca Bartorelli sul territorio italiano, anche le boutique monomarca Bulgari e Hublot a Forte dei Marmi e le nuovissime aperture Jaeger-LeCoultre e Iwc entro la fine dell’anno 2023. Una riflessione che prosegue anche domenica, con il Retail Talk di Federpreziosi Confcommercio incentrato su motivazione, valori e soft skills come armi strategiche per il gioielliere. Tra gli ospiti Francesco Moser, pluripremiato campione di ciclismo. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)



