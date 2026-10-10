Fiera di Foggia, la sfida della rinascita: “Siamo malati, ma non morti”

“Se la fiera di Foggia è rinata dopo la seconda guerra mondiale può rinascere anche oggi”. È una delle frasi pronunciate dal commissario dell’ente di corso del Mezzogiorno Claudio Sottile in occasione della sua 74° edizione. Insolitamente, siamo ad ottobre per una manifestazione agricola che si è svolta sempre a maggio ma che, da qualche anno, è ferma.

Ieri sera il taglio del nastro alla presenza dei soci fondatori, il Comune, la Provincia (per un contrattempo non era presente Giuseppe Nobietti) e la Camera di Commercio. Un’inaugurazione simbolica per quanto riguarda i temi che verranno sviluppati in questi tre giorni, legati alla mostra delle macchine agricole, storiche e moderne, che ne hanno caratterizzato lo svolgimento e alle peculiarità anche folkloristiche della Capitanata. Il convegno di ieri ha puntato l’attenzione sulle origini del quartiere fieristico e sul suo futuro, ognuna delle tre giornate, accanto ad argomenti più nostalgici propone questioni attuali, dagli incendi sul Gargano alle prospettive della pastorizia e della transumanza in recenti pubblicazioni.

Il quartiere fieristico si presenta sempre più spettrale al suo interno, chiuso per gran parte dell’anno, aperto per qualche raro evento, ancora inaccessibile dall’entrata principale, famoso “ingresso monumentale” su cui insistono lavori da tempi biblici. I soci l’hanno dichiarato, è arrivato il momento di dare un cda alla fiera di cui, finora, ha detto il commissario sottile, “siamo spettatori paganti, non rientriamo nelle decisioni. Dobbiamo chiedere alla Regione di restituire gli organi statutari dopo 11 anni di commissariamento.

Cosa farne di questi 18 ettari nel cuore della città? Un hub culturale, economico, sportivo? Abbiamo sollecitato questo incontro con i soci fondatori per capire cosa voglia fare l’ente controllore, solo con una grande alleanza tra noi si può riuscire. Siamo malati- ha detto con un metafora- ma non siamo morti. I cancelli si possono riaprire”.

Fra i rappresentanti della Regione c’erano i consiglieri Antonio Tutolo, Giulio Scapato, la consigliera Rosa Barone. Presente anche la senatrice Gisella Naturale, che crede molto “in questo hub agricolo non solo per la Capitanata ma per tutto il sud. Il mio auspicio è che oggi segni una ripresa dal lungo letargo”.

I lavori dell’ingresso dovrebbero terminare entro gennaio, a metà del mese- ha anticipato Sottile a margine del convegno- ci sarà un’interruzione della viabilità laddove insiste il cantiere incompleto per lavori della fogna”. L’ingegnere Pippo Cavaliere, progettista, nel presentare le slide dell’opera finita, ha precisato, sui tempi biblici per finire i lavori, che i “ritardi son stati amministrativi e non esecutivi” e che hanno lavorato varie aziende del territorio mostrando grande capacità, un “orgoglio della Capitanata”. Ha ribadito quello che sappiamo almeno da 4 anni, e cioè che l’ingresso è pronto è al “94-95%”, manca sempre un ultimo step.

“La fiera torna a guardare avanti”, diceva il narratore alla fine del video che, proiettando i gloriosi fasti del passato, ha anticipato le varie relazioni.

“Noi versiamo le quote annuali e i cittadini devono vedere che almeno un sogno nel cassetto che prende corpo”. Così la sindaca Episcopo: “Questo quartiere ha 18 ettari, di fronte ci sono i Campi Diomedei di 23 ettari, in corso i lavori su Teatro Mediterraneo e piscina. È un’immagine possibile e futuribile quella di una visione olistica di questo campus”. Ha ricordato che nel bilancio è stato inserito un milione di euro per la progettazione del palazzetto dello sport e che questo spazio in degrado potrebbe servire proprio per questo.

Il presidente della Camera di Commercio Pino Di Carlo è stato netto: “La Fiera ha raggiunto il suo punto più basso. Il mondo è cambiato, se non cammini alla stessa velocità resti indietro pensavamo. Noi pensavamo di inseguirlo con il trattore…Bisogna superare la vecchia idea di fiera, non è che voglia togliere il grano. Il punto è porre fine, subito, al commissariamento che si è istituzionalizzato, invece è qualcosa di temporaneo. Noi ci mettiamo i soldi e vogliamo assumerci delle responsabilità, la proprietà di questi ettari è di Provincia, Comune e Camera di commercio. Va costruito un soggetto che gestisca la fiera, manager, esperti, professionisti che si occupano di questo. È una situazione, quella attuale, che oramai facciamo fatica a giustificare. Vorremmo che questo spazio fosse una nuova capitale della tecnologia dell’agricoltura per aiutare anche il nostro prodotto, e che sia aperta tutti i giorni con eventi”.

“Se c’è un progetto che rilancia la fiera – ha detto il consigliere Antonio Tutolo – la Regione farà molto volentieri la sua parte”. Ha fatto riferimento a progetti con l’Università e anche alla possibilità di un concorso di idee fra i giovani per capire quale potrebbe essere il suo utilizzo. “La Fiera del Levante- ha aggiunto- non sta messa meglio. Non c’è questa desolazione, però un po’ di tristezza viene se si va in giro per gli stand”. E a proposito di desolazione nei 18 ettari di corso del Mezzogiorno, il rischio è che si potrà avere un sì un monumentale ingresso, ma sul nulla. E questo lo sanno bene i soci fondatori.

Paola Lucino



Pubblicato il 10 Ottobre 2026