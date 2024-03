Fiera di Foggia, incontro strategico per il rilancio dell’Ente

Presso l’Ente Autonomo Fiera di Foggia, si è tenuto un importante incontro per il rilancio di quello che è stato in passato un fiore all’occhiello della città, invidiato da tutta Italia ma che ormai sembra depauperato da tutte le classiche funzioni e dell’attrattività di una volta.

Alla riunione hanno partecipato il Commissario Straordinario dell’Ente Fiera l’avvocato Massimiliano Arena, il Segretario Generale dell’Ente Fiera Raimondo Ursitti, il Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, l’Assessora del Comune di Foggia con delega Lucia Aprile, l’Assessora Regionale Rosa Barone e il Presidente della Camera di Commercio Damiano Gelsomino.

L’obiettivo principale della riunione è stato quello di definire strategie e azioni per far ripartire l’Ente Fiera di Foggia e restituire dignità a questa importante realtà del territorio. E’ stata riconosciuta la funzione di volano per l’economia locale da parte di tutti i presenti e il Commissario Arena ha illustrato l’indotto prodotto tra il 2020 e il 2023 sulla economia foggiana grazie alle 350mila presenze richiamate dai concorsi pubblici organizzati in fiera. Il presidente Nobiletti ha comunicato la volontà di versare la quota associativa per il 2024 e di avviare un recupero delle morosità preesistenti al fine di poter nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione in grado di rilanciare la fiera di Foggia ad essere un punto di riferimento nel panorama fieristico regionale.

“Si lavorerà duramente per ridare lustro e importanza alla Fiera di Foggia- ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti – conferendogli pari dignità rispetto ad altre realtà come ad esempio la fiera di Levante di Bari. Il rilancio dell’ente è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e culturale del territorio, pertanto è indispensabile adottare nuove modalità di governance che siano innovative e in grado di attrarre nuove attività. In un contesto socio-economico e politico in continua evoluzione, è necessario adattare l’ente fiera alle esigenze attuali della comunità locale e dei visitatori, mantenendo sempre alta la qualità e l’attrattività delle proposte. Sono convinto che, con il lavoro sinergico di tutte le parti coinvolte, potremo portare la fiera di Foggia ad alto livello e superare lo stallo attuale. L’impegno della Provincia – prosegue Nobiletti – vedrà il supporto e la promozione di tutte le iniziative che possano contribuire al rilancio dell’ente fiera e al suo successo futuro.”

Sulla falsa riga anche l’impegno del Presidente della camera di Commercio Damiano Gelsomino, che riconosce come le fiere di nicchia possano mettere le aziende di Capitanata in grado di intercettare nuovi business nazionali e internazionali.

Lucia Aprile ha annunciato il proprio impegno, anche in virtù della propria delega assessorile all’ente fiera, sebbene il Comune di Foggia abbia sempre versato il proprio contributo annuale. La stessa Assessora Rosa Barone ha assicurato la propria attenzione in Giunta Regionale alla importanza strategica dell’ente fieristico.

“Ringrazio il Presidente Nobiletti, – ha dichiarato l’avv. Massimiliano Arena – -che già apprezzavo in qualità di Sindaco di Vieste. Non avevo dubbi che la sua visione politica avrebbe consentito di porre le basi per il rilancio dell’ente fieristico e, di conseguenza, diportare indotto al PIL di Capitanata. Ringrazio la Sindaca di Foggia per avere conferito delega assessorile ad una persona appassionata e preparata come Lucia Aprile. Il Presidente della CCIAA Gelsomino ha intuito che si può utilizzare questo tesoro nel pieno centro di Foggia per attirare business sul territorio. Ringrazio infine Rosa Barone, sempre molto presente e attenta alla Fiera di Foggia. Con il nuovo impegno dei tre soci della Fiera e l’imminente inaugurazione del parcheggio e del centro direzionale, siamo certi di restituire al territorio un ente fieristico sano e produttivo”.



