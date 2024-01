Fiera di Foggia: “Furti e danni nel cantiere e mancati pagamenti delle ditte”

“Torno sull’argomento Fiera di Foggia per significare che, nonostante l’intervento della stampa locale alla nostra comunicazione del 30 ottobre 2023, niente è cambiato e non hanno ancora pagate le imprese che hanno lavorato”.Così una ditta in subappalto che ha svolto lavori alla fiera di Foggia per installazione e fornitura di materiali elettrici, “Automazione sud srl”. A ottobre scorso aveva inviato una nota sui lavori svolti per una cifra vicina all’importo € 500.000,00, oltre ad altri materiali presenti e non contabilizzati per l’interruzione del cantiere, valutabili per circa € 200.000,00. Denunciava il “rimpallo” fra Ente Fiera e Fiera di Foggia. Il Quotidiano di Foggia aveva posto sotto i riflettori il caso esposto e intervistato Massimiliano Arena, commissario della Fiera, sui lavori che proseguono a passo di lumaca. Il finanziamento delle opere in itinere arriva dal Mit. Dopo che 17 milioni di euro sono stati messi a frutto, si attendeva un ultimo step per terminare.

“La Fiera ha tutto l’interesse a pagare le ditte in appalto e in subappalto- aveva detto Arena a ottobre-. Il mancato pagamento non è addebitabile a noi. I fondi arrivano dal Governo centrale e poi affidati alla Regione, che li affida in base ai vari Sal (stato avanzamento dei lavori). Da mesi questo flusso di denaro è fermo”. La ditta aveva anche preannunciato di “incatenarsi davanti alla Regione” se non fossero stati erogati i pagamenti. Nell’ultima nota evidenzia una situazione “peggiorata perché in questo lasso di tempo, nel cantiere, si sono verificati danni e furti nel rimpallo fra Ente Fiera e Regione”.

A tre mesi dalla denuncia dello stato dell’arte, dopo mesi di cantiere fermo, a elezioni comunali svolte, esecutivo al lavoro, c’è qualcuno che, da Foggia, può battere un colpo sulla fine dei lavori della Fiera o dare qualche ragguaglio in materia?

Paola Lucino



Pubblicato il 13 Gennaio 2024