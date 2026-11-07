Fiera di Foggia, a rischio quattro posti nella vigilanza del Padiglione 25

Quattro lavoratori addetti alla vigilanza del Padiglione 25 della Fiera di Foggia, sede della Regione Puglia, rischiano il licenziamento dopo la decisione dell’ente regionale di eliminare il presidio fisso e sostituirlo con un servizio saltuario di pattugliamento. A denunciare la situazione è la Filcams Cgil di Foggia, che ha chiesto un incontro urgente per scongiurare la perdita dei posti di lavoro e individuare una soluzione che garantisca anche la sicurezza dell’immobile. La vertenza è emersa dopo la comunicazione inviata il 30 ottobre dalla società subappaltatrice Watchman Eye Srl, che ha preannunciato l’avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 1° novembre. Secondo il sindacato, la decisione della Regione sarebbe stata comunicata con appena due giorni di preavviso, nonostante l’istituto di vigilanza avesse già segnalato alcune criticità della struttura, proponendo anche soluzioni temporanee e alternative.

La Filcams sottolinea come la presenza continuativa degli operatori abbia contribuito negli anni a proteggere il patrimonio pubblico dal degrado, in un’area esposta al rischio di occupazioni abusive, furti e atti vandalici. La sostituzione del servizio fisso con controlli periodici, sostiene l’organizzazione sindacale, rischierebbe dunque di compromettere non soltanto la situazione occupazionale dei quattro dipendenti, ma anche la tutela dell’edificio regionale. “Tagliare un presidio di tale rilevanza significa non tutelare il patrimonio della comunità e determinare, nello stesso tempo, l’espulsione di quattro lavoratori, con conseguenze sulle rispettive famiglie”, denuncia la segreteria provinciale della Filcams Cgil. Il sindacato ha quindi trasmesso una richiesta formale di incontro alla Regione Puglia, in qualità di stazione appaltante, alla società appaltatrice Sicuritalia Spa e alla subappaltatrice Watchman Eye Srl. L’obiettivo è aprire un confronto congiunto per fermare i licenziamenti, valutare possibili alternative alla soppressione del servizio e salvaguardare sia l’occupazione sia la sicurezza del Padiglione 25.



Pubblicato il 7 Novembre 2026